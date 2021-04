Bisher sehr niedrige Wahlbeteiligung

Weissenfels - Bei der Landratswahl im Burgenlandkreis zeichnet sich eine geringe Wahlbeteiligung ab. Wie die Kreisverwaltung am Nachmittag auf ihrer Internetseite bekanntgab, lag die Wahlbeteiligung um 14 Uhr bei 16,94 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Landratswahl vor sieben Jahren hatten etwa 44 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Recht, einen Landrat zu wählen, Gebrauch gemacht.

Auch der Weißenfelser Gemeindewahlleiter Sven Hantscher bezeichnete in einem Zwischenfazit die Wahlbeteiligung als „sehr gering“. In den Wahllokalen 16 in der Weißenfelser Südstadt sowie dem Wahllokal 20 in Langendorf habe die Quote bis 14 Uhr bei circa 20 Prozent gelegen.

Bei der letzten Landratswahl vor sieben Jahren gab es sieben Bewerber, in diesem Jahr sind es acht. Die Wahllokale in den Städten und Gemeinden haben an diesem Sonntag noch bis 18 Uhr geöffnet. Darauf folgt die Auszählung der Stimmen. (mz/ank/mw)