Hunderte Motorradfahrer werden am Wochenende zum großen Bikertreff in Deuben erwartet. Organisiert hat es Ingo Rödiger. Er verrät, worauf sich Teilnehmer und Gäste freuen können.

Lack, Leder und Motoren: Was Gäste und Teilnehmer am Wochenende erwartet

Bikertreffen in Deuben

Ingo Rödiger organisiert das jährliche Bikertreff, das am kommenden Wochenende in Deuben stattfindet.

Deuben - Funkelnder Chrom, knatternde Motoren und ganz viel Leder werden am kommenden Wochenende das Ortsbild von Deuben prägen. Denn dann steigt hier auf dem alten Sportplatz zum siebten Mal das beliebte Bikertreffen. Ins Leben gerufen hatte es Ingo Rödiger, der in Deuben eine Motorradwerkstatt betreibt und selbst passionierter Biker ist. Zusammen mit seinem Bruder und seinem Onkel organisiert er das Event auch in diesem Jahr.