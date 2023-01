Bibliothek zum Wohlfühlen: Wie sich die Bücherei des Agricolagymnasiums verändert hat

Das Hohenmölsener Gymnasium hat die Schulbücherei umgestaltet. Was es nun für schicke Hocker gibt und warum die Schüler dort nicht nur lesen können.

Die Lehrerinnen Judith Biewendt (l.) und Candy Sadowsky in der neu eingerichteten Schulbibliothek des Agricolagymnasiums

Hohenmölsen/MZ - Mitunter muss man nicht immer gleich alles wegschmeißen, sondern kann es auch anderweitig noch weiterverwenden. So geschehen bei ein paar ausrangierten Büchern der Schulbibliothek des Agricolagymnasiums Hohenmölsen. Diese wurden so gestapelt und befestigt, dass sie ein Quadrat ergeben. Ein Sitzkissen darüber gelegt und schon hat man einen optisch anziehenden Sitzhocker, der zum Verweilen in der Schulbibliothek einlädt.