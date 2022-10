Biber-Hauptdamm bei Wählitz abgerissen: Wasser in der Rippach fließt wieder

Wählitz/MZ - Als wäre nie etwas gewesen: Ganz wenig Wasser führt die Rippach bei Wählitz an diesem Montag, das Flussbett ist kaum bedeckt. Kein Vergleich zu der vergangenen Woche, als der Pegel noch über einen Meter hoch war. Allein daran sieht man die Auswirkungen des Biber-Hauptdamms, den die Nager in den vergangenen zwei Jahren in dem Bach errichtet haben und der das Wasser so dermaßen anstauen ließ.