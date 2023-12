In Schkortleben bei Weißenfels hat die Polizei nach einer Verfolgungsjagd eine betrunkene Autofahrerin gefasst. Wie die Beamten die Frau in ihrem Wagen stoppen konnten.

In Weißenfels im Burgenlandkreis wollte sich eine betrunkene Autofahrerin durch Flucht in ihrem Wagen einer Polizeikontrolle entziehen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ. - Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei in der Nacht zu Freitag eine betrunkene Autofahrerin in Schkortleben bei Weißenfels (Burgenlandkreis) gestellt. Laut Revier konnte die Weißenfelserin in dem Ort durch eine Straßenblockade zweiter Streifenwagen gestoppt werden. Wie es hieß, wurde bei der Frau ein Atemalkoholwert von 1,99 Promille gemessen. Nun wird gegen sie ermittelt. Den Angaben zufolge wollten Beamte die Frau in ihrem Wagen gegen 3 Uhr im Röntgenweg in Weißenfels kontrollieren. Dem versuchte sich die Frau durch Flucht zunächst in Richtung Burgwerben und Großkorbetha zu entziehen.