Weißenfels/MZ - Eine betrunkene Frau ist am Mittwochmorgen in der Selauer Straße in Weißenfels in ihrem Auto verunglückt: Laut Polizei war sie mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,24 Promille. Sie musste im Klinikum eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde eingezogen. Der stark beschädigte Pkw musste von einem Hilfsdienst abgeschleppt werden.