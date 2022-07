Besuchsverbote soll es in den Kliniken des Burgenlandkreises vorerst nicht wieder geben.

Weissenfels/MZ - Das Positive vorweg: Vom vergangenen bis diesen Donnerstag gab es „glücklicherweise keine Meldung von Verstorbenen in Bezug auf Corona“ im Burgenlandkreis, sagt dessen Sprecherin Christina Vater. Gleichwohl ist die Sieben-Tage-Inzidenz während dieses Zeitraums von 300,69 auf nunmehr 394,73 gestiegen. Während die Corona-Lage in den Schulen und Kitas des Burgenlandkreises momentan ruhig sei, gebe es ein größeres Infektionsgeschehen in zwei Zeitzer Altenheimen.