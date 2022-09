Beste Stimmung beim Hohenmölsener Herbstmarkt

Hohenmölsen - Das Warten hat sich gelohnt. Um Punkt zwölf Uhr sollte am Freitag im Festzelt am Markt der traditionelle Fassbieranstich zum Hohenmölsener Herbstmarkt erfolgen. Doch Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) und sein „Gefolge“ lassen auf sich warten. Dann wird es laut. Zusammen mit der Mittelalterband „Asa-tru“ kommt der Bürgermeister ins Festzelt, Trommel und Dudelsack ertönen - die Mittelalterparty beginnt. Es ist ein stimmungsvoller Auftakt des Herbstmarktes, der am Donnerstagnachmittag begonnen hat. Richtig los geht es am Freitag. Zahlreiche Menschen belagern die Straßen der Innenstadt - auf dem Krammarkt gibt es von Lebensmitteln über Gestecke bis hin zu Kleidung jeder Art so alles, was man braucht. Über 250 Händler präsentieren ihre Ware - mit dabei ist auch René Weller aus Leipzig mit einem Käsestand: „Es ist schön, nach langer Zeit wieder da zu sein. Die Stimmung ist gut, das Wetter passt - alles wunderbar.“