Die Weißenfelser Feuerwehr hat ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen. Was mit dem Vorgängermodell passiert und welche weiteren Anschaffungen die Stadt plant.

Besserer Schutz für die Bevölkerung: Feuerwehr in Weißenfels erhält neues Fahrzeug

Brandschutz in Weißenfels

Oberbürgermeister Martin Papke (v.r.) übergibt den Schlüssel für das neue Tanklöschfahrzeug an Ortswehrleiter Mathias Seifert und Stadtwehrleiter Sebastian Busch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ. - Im Hause Papke ist die Feuerwehr jeden Tag Thema. „Wir sehen nicht nur immer, wenn die Feuerwehr ausrücken muss, wir üben zu Hause auch immer den Brandfall“, sagt der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) am Freitagabend in der Feuerwache Weißenfels. Letzteres passiert aber meist nur in Form von gemalten Flammen, ergänzt der OB und Familienvater mit einem Lächeln.