Das „4+1“-Modell bringt Schüler in Sachsen-Anhalt einmal pro Woche in Betriebe – mit spürbaren Erfolgen. Dabei war die Kritik zu Beginn groß.

Jeder Handgriff sitzt mittlerweile bei Luca Kunert (rechts). Seim Mentor Mario Wolff sagt über den 15-Jährigen: „Er passt zu uns“.

MZ/Weißenfels. - Schwungvoll zieht Luca Kunert die Mülltonne zu sich heran, dann rollt der 15-Jährige sie zusammen mit seinem Kollegen Mario Wolf zum Abfallfahrzeug. Einhängen, hochfahren und ausleeren. „Ich gucke immer zwischen Tonne und Hebevorrichtung durch, um zu sehen, ob alles raus ist“, sagt Kunert. „Die Technik, die Anstrengung, die Kollegen – deswegen mag ich die Arbeit“, sagt der Schüler. „Im Winter hat man nur manchmal kalte Ohren, aber das ist zu verschmerzen.“