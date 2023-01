Beratung zu Garagenhof in Weißenfels

Pächter und Stadt setzen sich am 10. Januar an einen Tisch und beraten zu den Kosten für den Rückbau.

Der Baugrund des Garagenhofes am Storchennest ist unterspült und baufällig.

Weißenfels - Für kommenden Dienstag, den 10. Januar, ist im Bootshaus in Weißenfels eine Informationsveranstaltung für die bisherigen Pächter der Garagen am Storchennest im Weißenfelser Westen angesetzt. Sie haben bereits im Dezember vergangenen Jahres fristgerecht ihre Kündigung erhalten. Die Stadtverwaltung hatte den Schritt angekündigt. Sie plant das 1,2 Hektar große Areal ab dem Jahr 2024 in ein Wohngebiet für Einfamilienhäuser umzuwandeln.