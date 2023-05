In einem Parkhaus in Hohenmölsen im Burgenlandkreis wurde bei mehreren Autos der Tank angebohrt. Nutzer fordern jetzt Überwachungskameras gegen die Benzindiebe. Wie die Kommune dazu steht.

Auto-Tanks im Parkhaus in Hohenmölsen angebohrt - Nutzer fordern Viideokameras

Mehrere Auto-Tanks im Parkhaus angebohrt: Die Stadt Hohenmölsen hat die Parkhaus-Nutzer mit Zetteln auf die Beschädigungen an mehreren Fahrzeugen hingewiesen.

Hohenmölsen - René Schwamberger ist in dieser Woche aufgrund von Spritmangel mit seinem Auto liegen geblieben. Aber nicht weil der Hohenmölsener vergessen hatte zu tanken, sondern weil jemand den Tank seines Fahrzeugs angebohrt und Sprit abgezweigt hatte, während dieses vermeintlich sicher im Parkhaus in der Hohenmölsener Badergasse abgestellt war. Neben René Schwamberger sind noch mindestens zwei weitere Autohalter im Parkhaus Opfer der Spritdiebe geworden. Einen ähnlichen Fall hat es in dieser Woche außerdem im Hohenmölsener Ortsteil Zembschen gegeben.