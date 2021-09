Benefizkick in Langendorf: Rekordsumme für Apfellatein

Über 7.000 Euro an Spenden kamen beim diesjährigen Apfellatein-Kick am Freitagabend in Langendorf zusammen.

Langendorf/MZ - 1:1-Unentschieden trennten sich die Presse- und Wirtschaftsmannschaft am Freitagabend beim traditionellen Benefizkick für das Apfellatein-Gesundheitsprojekt auf dem Sportplatz in Langendorf. Dennoch gab es an dem Abend nur Gewinner. Beide Mannschaften erhielten von der frischgebackenen Bildungsministerin Sachsen-Anhalts, Eva Feußner (CDU), einen Pokal. Was den Initiator des Fußballbenefizspiels, das Mitteldeutsche Netzwerk für Gesundheit, aber am meisten freute: Ganze 7.793,90 Euro wurden an Spenden eingenommen.

Damit wurde der bisherige Spendenrekord um mehr als 1.000 Euro übertroffen. Die Spenden setzten sich zusammen aus der Tombola und sonstigen Geldbeträgen, die Unternehmen, der Landkreis und Privatpersonen im Vorfeld und am Spieltag selbst gaben, wie der Vereinsvorsitzende Michael Schwarze sagte.

Gesundheitsprojekt Apfellatein

Mit dem Geld will das Netzwerk sein Gesundheitsprojekt Apfellatein weiter vorantreiben. Zehn Grundschulen der Region sind an diesem beteiligt. An Aktionstagen und in wöchentlichen Arbeitsgemeinschaften (AGs) sollen Grundschüler Aspekte derGesundheit wie ausgewogene und gesunde Ernährung nähergebracht werden. Die Durchführung der Aktionstage und AGs sowie die Bezahlung von Honorarkräften für das Apfellatein soll mit der Spendensumme unterstützt werden, so Schwarze.

Wo hingegen das Benefizspiel im kommenden Jahr stattfinden soll, steht laut Michael Schwarze noch nicht fest. Sicher ist aber, dass der Kick 2023 in Mertendorf stattfinden soll. Dort wurde 2013 das erste Apfellatein-Fußballspiel ausgetragen.