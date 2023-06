Die Anmeldefrist des diesjährigen „Laufs gegen Gewalt“ endet am 5. Juli. Wie sich Teilnehmer den Freibad-Eintritt in Weißenfels sparen können.

Anmeldefrist läuft: So kommen bestimmte Teilnehmer gratis ins Freibad Weißenfels

Mit freiem Eintritt in das Weißenfelser Freibad werben Anett Escher (l.), Serge Musengeshi und Katja Henze für den „Lauf gegen Gewalt“.

Weißenfels/MZ - Freier Eintritt im Weißenfelser Freibad: Das winkt bestimmten Teilnehmern des diesjährigen „Laufs gegen Gewalt“. Die Anmeldefrist dazu läuft bis zum 5. Juli.

Mit dem Angebot, die ersten 200 angemeldeten Teilnehmer gratis in das Freibad zu lassen, locken jetzt die Ausrichter des Benefizlaufs, der am 30. August zum zweiten Mal an den Badanlagen...