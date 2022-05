Beliebte Adresse - Welche Anfragen das Weißenfelser Archiv erhält

Weißenfels/MZ - Ein kleiner Karton voller Geschichte steht auf einem Tisch in der Ecke des Büros. „Ein Mann hat uns mehrere Fotoalben von einer Familie Langrock übergeben, die in den 1930er Jahren die Herrenmühlenschleuse betrieben hat“, erzählt Silke Künzel, die Leiterin des Weißenfelser Stadtarchivs. Fotos und damit verbundene kleine Geschichten werden nun in das Schlagwortverzeichnis eingearbeitet, werden sogenanntes öffentliches Archivgut, in das jeder Interessent Einblick nehmen kann.

