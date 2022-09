Beinahe-Katastrophe in Hohenmölsen: Hausmeister fackelt mit Unkrautbrenner fast Wohnhaus ab

Hohenmölsen/MZ - Am 1. September feierte Günter Kreutz aus Hohenmölsen seinen 83. Geburtstag. „Einen Tag später bekam ich mein Geschenk vom Deutschen Roten Kreuz“, sagt der Senior. Seine Worte sind der reinste Sarkasmus, denn das, was am Tag darauf auf seinem Grundstück in der Werkstraße passierte, hätte er sich im Leben nicht gewünscht.