Das sogenannte Handyparken in Weißenfels soll bald noch einfacher sein: Für das Online-Bezahlen können laut Stadtverwaltung fünf weitere Apps genutzt werden. Ab wann das gelten soll.

Ein Schild kennzeichnet einen Parkplatz. Beim sogenannten Handyparken in Weißenfels können bald fünf weitere Apps genutzt werden (Symbolbild).

Weißenfels/MZ - Bei der Nutzung und bargeldlosen Bezahlung der gebührenpflichtigen Parkplätze in der Weißenfelser Innenstadt können ab dem 1. Januar 2026 weitere fünf Mobilfunk-Apps verwendet werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Apps, die für iOS- und Android-Geräte kostenlos zum Herunterladen bereit stünden, ergänzen den bestehenden Anbieter „PayByPhone“ und könnten so den Nutzerkreis vergrößern. Neue Aufkleber mit allen nutzbaren Apps würden zum Jahresende an den Parkautomaten angebracht.

Wie man in Weißenfels beim Parken noch bezahlen kann

Das Bezahlen am Parkscheinautomaten mit Bargeld ist laut Rathaus parallel zu dem digitalen Angebot weiterhin möglich. Seit 2019 ist auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen in Weißenfels das sogenannte Handyparken mit der App möglich. An den Parkplätzen Töpferdamm, Bahnhof und Friedhof kann zusätzlich auch noch mit Kreditkarte gezahlt werden.