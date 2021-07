Beim Lesesommer XXL in der Bibliothek Weißenfels warten spannende Bücher

Weissenfels/MZ - Bereits zum zwölften Mal startet die Stadtbibliothek Weißenfels in diesem Jahr den Lesesommer XXL. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird ganz traditionell am 12. Juli, 11.30 Uhr, das Lesesommer-Regal in der Bücherei in der Klosterstraße 24 enthüllt. Bis zum 30. August 2021 läuft dann die Sommerferien-Leseaktion.

Wie es hieß, präsentiert die Bibliothek in diesem Zeitraum exklusiv für Lesesommer-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer viele neue und aktuelle Bücher unterschiedlicher Genre. Für jede Lesefähigkeit sei ein Angebot dabei. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 13 Jahren können teilnehmen und sich jederzeit kostenfrei für die Leseaktion anmelden. Wer noch nicht bei der Stadtbibliothek angemeldet ist, kann ebenfalls an der Aktion teilnehmen und während der sieben Wochen kostenlos die Lesesommer-Bücher ausleihen.

Kinder und Jugendliche an Lektüre interessieren

Ziel des Lesesommers ist es, Kinder und Jugendliche an Lektüre zu interessieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu in den Ferien mindestens zwei Bücher lesen und diese auch bewerten. Dafür erhalten sie ein Zertifikat; unterschrieben vom Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos).

Der Lesesommer XXL ist eine Aktion der öffentlichen Bibliotheken und der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken Sachsen-Anhalt. Die exklusiven Lesesommer-Bücher werden mit Hilfe von Fördermitteln des Landes-Kultusministeriums bereitgestellt.