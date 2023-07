Ein Feuer auf einem Feld zwischen den Weißenfelser Ortsteilen Uichteritz und Lobitzsch hat am Montagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Bei Weißenfels steht ein Feld in Flammen

Weißenfels/MZ - Die Brandgefahr in Wald und Flur im Burgenlandkreis steigt weiter. Nachdem erst am vergangenen Sonnabend die Waldbrandgefahrenstufe 3 ausgerufen worden war, gilt im Landkreis seit diesem Montag bereits die Gefahrenstufe 4. Das teilte das Betreuungsforstamt Naumburg mit. Die Waldbrandgefahrenstufe 4 ist die höchstmögliche im Burgenlandkreis. Dass das Risiko von Feuern allgemein groß ist, scheint ein Feldbrand zwischen Uichteritz und Lobitzsch zu belegen, der am Montagnachmittag ausgebrochen war: Dort hatte sich ein etwa drei Hektar großes abgeerntetes Feld entzündet. Wie die Weißenfelser Feuerwehr informierte, war der Brand innerhalb einer Stunde gelöscht.