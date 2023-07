Ein Feuer auf einem Feld zwischen den Weißenfelser Ortsteilen Uichteritz und Lobitzsch hat am Montagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Weißenfels/MZ - Die Brandgefahr in Wald und Flur im Burgenlandkreis steigt weiter. Nachdem erst am vergangenen Sonnabend die Waldbrandgefahrenstufe 3 ausgerufen worden war, gilt im Landkreis seit diesem Montag bereits die Gefahrenstufe 4. Das teilte das Betreuungsforstamt Naumburg mit. Die Waldbrandgefahrenstufe 4 ist die höchstmögliche im Burgenlandkreis. Dass das Risiko von Feuern allgemein groß ist, scheint ein Feldbrand zwischen Uichteritz und Lobitzsch zu belegen, der am Montagnachmittag ausgebrochen ist. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Zu Brandursache und Ausmaß des Brandes lagen zunächst keine Angaben vor.