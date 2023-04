Die Einrichtung „Pfiffikus“ in Keutschen hat für ihren Außenbereich eine Unterstellmöglichkeit erhalten. Warum diese so wichtig ist.

Keutschen/MZ - Als Dankeschön gibt es ein Lied: „Wenn es regnet, können wir uns unterstellen“, singen die Kinder der Kita „Pfiffikus“ in Keutschen und stehen dabei unter ihrem neuen Unterstand aus Holz. Diesen hat die Einrichtung in der Ringstraße in den vergangenen Wochen erhalten.