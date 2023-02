Karneval in Weißenfels

Weißenfels - Für Bianca und Tobias Rudolph aus Leißling ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie wurden für die 69. Session des Weißenfelser Karnevalsclubs (WKC) zum Prinzenpaar Bianca I. und Tobias I. erkoren. Am Sonnabend, 18. Februar, werden die beiden gebürtigen Weißenfelser während der Karnevalssitzung im Weißenfelser Kulturhaus präsent sein. Am Tag darauf, dem 19. Februar, werden sie während des Straßenumzuges durch die Saalestadt ab 14 Uhr, „ihrem Volk“ zuwinken.