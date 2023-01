Garagen weichen Eigenheimen Müssen bisherige Pächter die Kosten für den Abriss der Garagen übernehmen?

Die Garagen im Storchennest in Weißenfels werden abgerissen - hier sollen 2024 Eigenheime entstehen. Pächter und Stadt setzen sich am 10. Januar an einen Tisch und beraten zu den Kosten für den Rückbau. Bislang liegen diese nämlich bei den ehemaligen Pächtern.