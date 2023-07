Zum Tag des offenen Denkmals im vergangenen September konnte die ehemalige Synagoge in der Nordstraße besichtigt werden. Diese befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und hat kein Dach.

Weissenfels/MZ - Den Optimismus hat Enrico Kabisch nicht verloren: „Wir haben Beton und keinen Sand, also können wir den Kopf auch nicht in den Sand stecken“, sagt der Vorsitzende des Simon-Rau-Zentrums in Weißenfels über das aktuelle Großprojekt des Vereins: Die Sanierung der ehemaligen Synagoge in der Nordstraße.