Backhaus Hennig droht Bußgeld Filialen in Weißenfels und dem Burgenlandkreis: Aufsicht stellt Hygienemängel fest

In der Produktionsstätte des Backhauses Henning bei Leipzig wurden bei einer unangemeldeten Kontrolle Mängel festgestellt. Der Bäcker vertreibt seine Produkte auch in mehreren Filialen in Weißenfels und dem Burgenlandkreis. Worum es geht und wie der Bäcker auf die Kritik reagiert.