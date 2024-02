Eine Verkehrskontrolle in Weißenfels endet für einen Autofahrer mit einer Verhaftung. Was sich der Mann hat zuschulden kommen lassen.

Weißenfels/MZ.

Polizeibeamte des in Weißenfels ansässigen Zentralen Verkehrsdienstes haben am Dienstag gegen 10.30 Uhr in Weißenfels einen Haftbefehl vollstreckt. Zuvor, so heißt es von der Dienststelle, war in der Langendorfer Straße ein Autofahrer angehalten und kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen und versichert und außerdem das hintere Nummernschild gefälscht war. Darüber hinaus reagierte bei dem Fahrer ein Drogentest positiv auf Cannabis und ergab die Überprüfung, dass der Pole per Haftbefehl gesucht wurde. Wie es hieß, hatte er eine Geldstrafe für eine Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt.