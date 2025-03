Bei einer Kontrolle an der B91 in Teuchern im Burgenlandkreis ertappt die Polizei einen Autofahrer, der unter Drogen stand.

Autofahrer unter Drogen auf der B91 in Teuchern ertappt

Bei einer Kontrolle auf der B91 in Teuchern im Burgenlandkreis hat die Polizei einen unter Drogeneinfluss fahrenden Autofahrer erwischt (Symbolfoto).

Teuchern/MZ - Polizeibeamte haben auf der B91 in Teuchern im Burgenlandkreis einen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, aus dem Verkehr gezogen. Der 45-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, zudem wird nun gegen ihn ermittelt, teilte das Revier Burgenlandkreis am Freitag mit. Demnach war der Mann mit seinem Auto am Donnerstagabend zu einer Kontrolle gestoppt worden. Der Drogenschnelltest sei dabei positiv ausgefallen.