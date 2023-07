In Weißenfels ist ein 29-jähriger Mann mit seinem Auto vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Die Beamten können ihn dennoch stoppen. Was danach festgestellt worden ist.

Autofahrer flüchtet in Weißenfels vor Polizeikontrolle

In Weißenfels hat ein Autofahrer das Stoppzeichen der Polizei ignoriert und ist vor der Kontrolle geflüchtet (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ - Ein 29-jähriger Autofahrer wollte am Montagmorgen in Weißenfels vor einer Verkehrskontrolle flüchten: Laut Revier brauste er mit seinem Wagen davon, als ihn Polizeibeamte in der Naumburger Straße anhalten wollten.

Flüchtender kann doch gestellt werden

Nachdem der Mann kurze Zeit später doch gestoppt werden konnte, stellte sich heraus, dass dieser gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Er durfte nicht weiterfahren, zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Schwarzfahrens eingeleitet.