Lützen/MZ - Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Straße am „Monarchenhügel“ zwischen dem Lützener Ortsteil Großgörschen und dem sächsischen Werben schwer verletzt worden. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Wie es hieß, hatte der Mann die Kontrolle über seinen Pkw verloren, nachdem er einem in einer Kurve entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Das Auto kam von der Straße ab und landete auf einem Feld. Der Verursacher sei vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei ermittelt.