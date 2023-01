Auto verliert bei der Fahrt ein Rad

An diesem Pkw löste sich am Montag auf der Autobahn 38 das linke Vorderrad.

Weißenfels/MZ - Glück im Unglück hat der Fahrer eines Pkw am Montag, 2. Januar, auf der A 38 bei Leuna gehabt: An dem Auto, das in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs war, löste sich gegen 15.15 Uhr während der Fahrt das linke Vorderrad (Foto). Laut der Autobahnpolizei Weißenfels konnte der Fahrer den Wagen kontrolliert auf dem Standstreifen stoppen. Durch die Panne sei der Radkasten beschädigt worden.