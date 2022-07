Auszeichnung für „Jägerhof“: Weißenfelser Hotel ist Unternehmen des Jahres

Weissenfels/MZ - Ehre für das Hotel und Restaurant „Jägerhof“ in Weißenfels: Der Betrieb ist zum „Unternehmen des Jahres 2021“ im Burgenlandkreis gewählt worden. „Ich musste mich erst mal an den Gedanken gewöhnen, bin aber nun auch ein wenig stolz“, sagt Uwe Weigelt, der das Hotel seit 2001 betreibt. Er habe sich schon gefragt, warum die Wahl auf ihn gefallen war. „Vielleicht, weil wir in der Pandemie nicht nur durchgehalten haben, sondern im Ständehaus in Merseburg in dieser Zeit auch ein Eiscafé eröffnet haben“, vermutet er. Begonnen hatten die Umbauarbeiten dort Anfang Januar 2021. Im darauffolgenden Juli waren sie fertig und Weigelt konnte mit dem Eiscafé durchstarten.

