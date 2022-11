Ausstellung „Zero“ zeigt Risiken von Alkohol in der Schwangerschaft

Weißenfels - Wenn schwanger, dann zero“ - so lautet das Motto der Wanderausstellung „Zero“, die am Dienstag im Restaurant Schumanns Garten in Weißenfels eröffnet worden ist. Die Ausstellung, die der Burgenlandkreis zusammen mit der Beratungsstelle „Frühe Hilfen“ und dem Kinderschutzbund in Kooperation mit dem Land veranstaltet, soll über die Gefahren von Alkohol in der Schwangerschaft für den ungeborenen Fötus aufklären. Im Zentrum steht dabei ein begehbares Kuppelzelt, welches symbolisch die Gebärmutter darstellen soll. Im Innenraum werden 40 Wochen Schwangerschaft aus der Perspektive des Kindes durch Sehen, Höhren und Fühlen erlebbar gemacht. Eine von drei verschiedenen interaktiven Touchscreen-Stationen zeigt, wie sich die Schädigungen durch Alkohol auf den Fötus in Form der Fetalen Alkoholspektrumstörung (FASD-Syndrom) auswirkt und wie ein Mensch mit einem solchen Syndrom lebt. Eine Puppe veranschaulicht die von außen sichtbaren Merkmale von Kindern mit FASD-Syndrom. Die Ausstellung richtet sich an Jugendliche und werdende Eltern, soll aber alle Besucher für die Gefahren von Alkohol in der Schwangerschaft sensibilisieren.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.