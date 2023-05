Christiane Hutschenreuters Haus in Wildschütz befindet sich direkt an der B 91. Jetzt wurde hier eine Lärmschutzwand errichtet.

Wildschütz - Sie ist rund 135 Meter lang und vier Meter hoch. Die neue Lärmschutzwand an der B91 zwischen Werschen und Deuben soll die Anwohner des Teucherner Ortsteils Wildschütz vor Lärm und Staub schützen, wenn die Bundesstraße nach dem Ausbau im Juli offiziell freigegeben wird. Eine von ihnen ist Christiane Hutschenreuter. Sie lebt seit 1991 in ihrem Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße direkt an der Bundesstraße.