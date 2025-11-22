Claudia Höfler-Loff betreibt die einzige Auffangstation für Igel im Landkreis. Wie die Rechtsanwältin dazu kam.

Aus Sorge um die stacheligen Säuger: Wo ein Weißenfelser ein Tier gefunden und abgegeben hat

Weissenfels/Naumburg/MZ. - Kürzlich traf der Weißenfelser Stefan Jung am Busbahnhof der Saalestadt auf einen Igel. Da er für diese Jahreszeit sehr klein und schmächtig war, deshalb wohl den Winter nicht überlebt hätte und dort zudem die Gefahr groß ist, dass der Igel überfahren werden könnte, wollte ihn Stefan Jung in Sicherheit und zum Aufpäppeln bringen. Aber wohin? Der Weißenfelser Heimatnaturgarten könne nach eigenen Angaben keine Igel aufnehmen, ebenso wie das Zeitzer Tierheim.