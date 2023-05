Der Untergrund des Garagenhofes am Storchennest in Weißenfels ist für den Bau einer Eigenheimsiedlung nicht geeignet. Wie geht es mit dem Garagen-Komplex nun weiter?

Weissenfels/MZ - Am Storchennest in Weißenfels werden keine neuen Eigenheime entstehen. Das ist die Folge eines Bodengutachtens, das die Stadt in Auftrag gegeben hat. Die Verwaltung hatte den Komplex mit 289 Garagen zugunsten von Bauland für Eigenheime abreißen lassen wollen. Doch ein konsultiertes Ingenieurbüro rät davon ab, weil man in dem Boden auf dem rund 1,2 Hektar großen Areal auf Verfüllungen mit Asche gestoßen ist.