„Live-Auftritte sind die beste Medizin“ - Markus Maria Profitlich kommt nach Hohenmölsen

Der TV-bekannte Comedian spricht gegenüber der MZ über seine Parkinson-Krankheit und den geplanten Auftritt in der Drei-Türme-Stadt.

Seit über 35 Jahren steht Komiker Markus Maria Profitlich (62) auf der Bühne. Zu sehen ist er am Donnerstag im Bürgerhaus Hohenmölsen.

Hohenmölsen/MZ - Auf die Minute genau klingelt das Telefon: „Hallo, hier ist der Markus Maria Profitlich“, sagt die markante Stimme und einer der bekanntesten deutschen Comedians ist am anderen Ende der Leitung, um mit der MZ über seinen Auftritt in Hohenmölsen am kommenden Donnerstag (20 Uhr) zu reden.