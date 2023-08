Der Mann soll zuvor eine Schaufensterscheibe eingeschlagen haben, um in den Einkaufsmarkt in Weißenfels zu gelangen.

Weissenfels/MZ - Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag einen Einbrecher in einem Weißenfelser Supermarkt auf frischer Tat ertappt. Der Mann soll zunächst eine Schaufensterscheibe eingeschlagen haben, um in den Einkaufsmarkt in der Selauer Straße zu gelangen.

Zeugen wurden darauf aufmerksam, indem sie verdächtige Geräusche hörten und verständigten die Polizei. Die konnte den Einbrecher in dem Supermarkt stellen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann alkoholisiert und an den Händen verletzt.

Die Verletzungen stammten offenbar vom Einschlagen der Scheibe. Zudem soll der Mann in dem Supermarkt eine Flasche Schnaps getrunken haben. Er wurde medizinisch betreut, nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren, so die Polizei.