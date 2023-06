Weißenfels - Der Gesundheitskonzern Asklepios will in den kommenden Jahren rund sechs Millionen Euro in die technische Ausstattung des Weißenfelser Krankenhauses investieren. Etwas mehr als die Hälfte der geplanten Investitionen sind Fördermittel des Landes. Am Montagvormittag hat Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) der Geschäftsführerin der Weißenfelser Klinik, Hannah Gilles, dafür einen Fördermittelbescheid in Höhe von 3,12 Millionen Euro

überreicht. Der Antragsschluss für die Finanzspritze vom Land für medizinische Großgeräte endete im März dieses Jahres, das Krankenhaus in Weißenfels ist eines der ersten, die Fördergeld erhalten.