Weißenfels/MZ - Ärger um die geplante zentrale Unterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge in der Weißenfelser Neustadt: Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) hat auf der Sitzung des Sozialausschusses des Stadtrates am Dienstagabend erklärt, dass die Stadt Weißenfels nicht in die Entscheidung über die Einrichtung der zentralen Unterkunft einbezogen worden sei. Papke sprach in dem Zusammenhang von einem „großen Ärgernis“.