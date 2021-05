Arbeiter sehen sich gefährdet: Mit 140 durch eine Baustelle auf der A9 bei Weißenfels

Weißenfels - Weil sich Arbeiter einer Baustelle auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin nahe Weißenfels durch die nicht eingehaltene Geschwindigkeitsbegrenzung der Autofahrer gefährdet sahen, hat die Polizei dort einen Blitzer aufgestellt. Auf diesen wurde durch ein Hinweisschild „Radarkontrolle“ hingewiesen.

Auch mehrere Verkehrszeichen vor der Baustelle sollten die Fahrer auf eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde aufmerksam machen. Dennoch hat die Polizei zwischen dem 12. und 19. Mai 2021 3.462 Verstöße registriert. Das schnellste Fahrzeug fuhr dabei 141 Kilometer pro Stunde.

Auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin nahe der Stadt Weißenfels finden derzeit Straßensanierungsarbeiten statt. Deshalb liegt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit bei 60 Kilometern pro Stunde. Die Bauarbeiter teilten den Beamten mit, dass trotz der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkung Autofahrer immer wieder zu schnell fahren würden und sie sich dadurch in Gefahr fühlen, so die Polizei. (mz)