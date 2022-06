Anwohner am „Roten Berg“ in Uichteritz wollen schnelles Internet

Das Wohngebiet "Roter Berg" in Uichteritz

Weißenfels/MZ - Die Nachricht löst bei Gabriele Hardt keine Begeisterung aus. Doch immerhin: Bis zum Ende des nächsten Jahres soll das Wohngebiet „Roter Berg“ in Uichteritz an das Breitbandnetz der Telekom angeschlossen werden. Das hat der Landkreis auf MZ-Anfrage mitgeteilt. Ein entsprechender Vertrag über den Breitbandausbau mit der Deutschen Telekom sei Anfang dieses Jahres unterzeichnet worden. In diesen Tagen haben die Anwohner auch erste Informationen dazu von der Telekom erhalten.