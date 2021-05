Anschlag in Berlin: Schwiegersohn einer Schkeuditzerin hatte großes Glück

Erzählt Petra Hesselbarth darüber, was am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin passierte, ist ihr immer noch anzumerken, wie brenzlig die Situation war. Denn: Der Lkw, der zwölf Menschen in den Tod riss, fuhr höchstens 50 Zentimeter am Stand ihres Schwiegersohnes vorbei.

Nicht auszudenken, wenn der Lkw ihn mit erwischt hätte. Eine halbe Stunde zuvor habe ihre Tochter Yvonne (36) den Stand verlassen und sei nach Hause gefahren. Ihr Mann habe sie sofort angerufen und ihr gesagt, dass ihm nichts passiert sei.

Der Schwiegersohn habe die Situation vor Ort geschildert. „Meine Tochter hat gezittert und angefangen zu weinen“, erzählt Petra Hesselbarth. Der Schreck sitze ihr zwar immer noch in den Knochen, aber so langsam kehre das Alltagsgeschehen wieder ein.

So ganz aus dem Kopf gehen ihr die Gedanken aber dennoch nicht. Ihr Schwiegersohn spreche inzwischen von einem zweiten Leben, das ihm geschenkt worden sei.

Doch was geschehen sei, macht die 59-Jährige mit sich aus, das Leben müsse weitergehen. Am Donnerstag breche sie die Zelte in Weißenfels ab und kehre zurück in ihre Heimatstadt, nach Schkeuditz.

Seit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes habe sie in einem Campingwagen geschlafen, der gleich in der Nähe stand. Schließlich habe sie morgens um 8 Uhr den Teig für den Langos angesetzt, um 10 Uhr mache sie den Imbisstand auf, eine Mühle, die sie seit 20 Jahren besitzt. Doch vor 20 Uhr kehre nun einmal keine Ruhe ein.

Jedes Jahr müsse sie sich im Herbst neu bewerben. Nur ihr Speiseangebot ändere sich, teilweise biete sie zu wärmeren Zeiten unter anderem Pilzpfanne an, Bratwurst oder Gyros. „Immer neue Leute, die man kennen lernt, das macht den Reiz aus“, schwärmt sie von ihrem Berufsalltag. Langweilig werde es ihr jedenfalls nie. (mz)