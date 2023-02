Mehr Zeit fürs Motorrad - Chef der Abwasseranstalt geht in Rente

Abwasser-Vorstand Andreas Dittmann geht in Ruhestand.

Weißenfels/MZ - Es waren stürmische Zeiten, als Andreas Dittmann vor knapp zehn Jahren die Kommandobrücke bei der Weißenfelser Abwasseranstalt betreten hat. Weißenfels war mittendrin in einer heißen Debatte um ein spezielles Politikum: die von den Grundstückseigentümern einmalig zu zahlenden Herstellungskostenbeiträge (HKB) für die Abwasseranlagen. Ein Jahrzehnt später geht der heute 68-jährige Hallenser in den Ruhestand. Auf der Sitzung am Donnerstag wollen ihn auch die Stadträte verabschieden.