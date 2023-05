An Silvester zerstört: Wie ein Verein eine kaputte Uhr am Busbahnhof wieder herrichtet

Marco Krauthaim (l.) und Jens Stadelmann neben der Uhr am Busbahnhof, die von ihrem Club "Am Wasserturm" erneuert wird.

Hohenmölsen/MZ - Als Marco Krauthaim an Neujahr von den Vandalismusvorfällen in Hohenmölsen erfuhr, verspürte er vor allem eins: Wut. Mutmaßlich Jugendliche hatten offenbar mit Silvesterraketen und Böllern an mehreren Orten der Stadt für Zerstörung gesorgt. Dabei kam unter anderem die Uhr am Busbahnhof zu Schaden.