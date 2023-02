Weissenfels/MZ - Was sich genau am 7. August 2021 gegen 15 Uhr in einer Wohnung in Weißenfels zugetragen hat, kann die Verhandlung am Weißenfelser Amtsgerichts nicht zu hundert Prozent klären. Letztlich steht Aussage gegen Aussage. Die Vorwürfe, die ein 17 Jahre alter Jugendlicher gegen seine Mutter und Stiefvater erhebt, haben es jedenfalls in sich. Beide sollen den damals 15-Jährigen an dem besagten Tag aufgefordert haben, weggeworfenes Frikassee aus einem Mülleimer zu essen.