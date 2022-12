Weissenfels/MZ - Plötzlich reißen die Erinnerungen ab. Er habe einen Filmriss, sagt der Angeklagte an diesem Tag in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichtes. Dass er vor zwei Jahren einen Polizisten in Weißenfels mehrfach gegen das Bein getreten und in den Arm gebissen haben soll, daran kann sich der Iraner angeblich nicht mehr erinnern. Wohl aber, was davor passiert sein soll.