Amtsgericht in Weißenfels sucht neuen Direktor

Weissenfels/MZ - Das Amtsgericht in Weißenfels ist auf der Suche nach einem neuen Direktor. Der bisherige Leiter, Richter Markus Niester, hat das Amtsgericht bereits Ende November verlassen, wie das Justizministerium von Sachsen-Anhalt auf MZ-Nachfrage mitteilte. Der Grund: Niester ist an das Amtsgericht in Merseburg gewechselt, wo er den seit 2019 vakanten Direktorenposten übernimmt. Unklar ist derweil, wer künftig das Amtsgericht in Weißenfels leiten wird. Laut Aussage des Landgerichts in Halle wird die Stelle nun ausgeschrieben, bis wann ein neuer Direktor feststehen soll, ließ Sprecher Sebastian Müller offen. „Die Arbeit am Amtsgericht Weißenfels geht ganz normal weiter, es entsteht keine Vakanz“, sagte Müller.