Ab 1. April könnte Marihuana in Detuschland legal sein. Wie Ordnungsämter und Justiz im Burgenlandkreis darauf vorbereitet sind.

Weissenfels/MZ. - Der Bundestag hat es beschlossen und wenn der Bundesrat keinen Vermittlungsausschuss einberuft, der das Vorhaben noch einmal verzögern kann, soll Cannabis in Deutschland ab 1. April legalisiert werden. Viel Zeit ist also nicht mehr für die Ordnungsbehörden und die Justiz im Burgenlandkreis, sich darauf vorzubereiten. Das Problem: Ihnen mangelt es an Vorgaben und Informationen höherer Stellen.

Die Ordnungsämter der Städte Weißenfels, Zeitz und Naumburg verweisen dazu an das Land und den Kreis, dessen Rechts- und Ordnungsamt für den Jugendschutz zuständig ist. Doch auch auf Landesebene „laufen bislang noch keine Maßnahmen“, sagt der Weißenfelser Rüdiger Erben, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag, der von einem Aufschub seitens des Bundesrats ausgeht. Die Gemeinden im Burgenlandkreis dürfte die Cannabisfreigabe nicht betreffen, sagt Rüdiger Erben und verweist ebenfalls an das Rechts- und Ordnungsamt des Kreises.

Freigabe ab 1. April sei „verantwortungslos“

Dessen Leiter, Peter Hoekstra, rechnet ebenfalls nicht damit, dass das Gesetz am 1. April in Kraft tritt. Wenn doch, so fände sein Amt das „verantwortungslos, weil viele Dinge wie Zuständigkeiten, Konkretisierung der Überwachungspflichten, Schulung des Personals, Bereitstellung von Mitteln für die Überwachung sowie gegebenenfalls der Personalbeschaffung ungeklärt sind“. Auch weitere Dinge wie „Grenzwerte beim Führen von Kraftfahrzeugen“ seien noch offen.

Laut dem Gesetz soll der Cannabiskonsum im Umkreis von 100 Metern um Schulen, Kitas, Jugendclubs, Spielplätzen sowie öffentlich zugänglichen Sportstätten verboten bleiben. „Hier würde es uns helfen, dass wir ohnehin regelmäßig Jugendschutzkontrollen bezüglich des Rauchens in der Nähe von Schulen durchführen“, sagt Peter Hoekstra. Für die Jugendschutzkontrollen im Burgenlandkreis seien insgesamt neun Mitarbeiter zuständig, die aber auch noch andere Aufgaben im Amt übernehmen müssen. Laut Peter Hoekstra sei deshalb „eine Mehrbelastung der zuständigen Ordnungsbehörden“ zu erwarten.

Gerichte gehen nicht von Entlastung aus

Neben der Begründung, dass die bisherige Cannabis-Verbotspolitik gescheitert sei und der Jugendschutz im Rahmen des neuen Gesetzes verbessert werde, nannte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) indes auch die Entlastung der Justiz als positiven Effekt einer Cannabis-Legalisierung. Dieser Aussage stehen die Amtsgerichte in Weißenfels, Zeitz und Naumburg skeptisch gegenüber. Wie viele Delikte im Zusammenhang mit Cannabis dort in der Vergangenheit verhandelt wurden, können die Gerichte zwar nicht sagen, da sie in ihrer Statistik nur allgemein Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz erfassen. Laut Michael Kawa, Direktor des Weißenfelser Amtsgerichts, gehe es dabei aber „nur selten allein um Cannabis“. In den allermeisten Fällen handele es sich um Straftaten die im Zusammenhang mit anderen Drogen, insbesondere Crystal Meth, stehen. Michael Kawa geht deshalb nicht von einer Entlastung der Gerichte aus.

Erhebliche Kritik an der Cannabis-Legalisierung kommt indes von Martin Papke (CDU). Sie sei „eine fatale Entscheidung“ gewesen, meint der Weißenfelser Oberbürgermeister. „Jedwede Begünstigung von Betäubungsmitteln in unserer Gesellschaft muss meiner Ansicht nach unterbunden werden, sonst wird es längerfristige Auswirkungen geben, die Vereinsamung, paranoides Verhalten und zwischenmenschliche Störungen mit sich führen“, so Martin Papke.