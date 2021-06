Am Sonnabend beginnt die Bade-Saison im Weißenfels

Weissenfels - Gute Nachricht für Wasserratten: Im Weißenfelser Freibad beginnt an diesem Sonnabend, 5. Juni, die Saison. „Wir haben alles vorbereitet. Es kann endlich losgehen“, sagte am Donnerstag Viola Schikorr, die Leiterin des städtischen Sport- und Freizeitbetriebes.

Einzige Auflage für Besucher: Zettel mit persönlichen Daten zur Kontaktverfolgung

Noch Ende April war völlig ungewiss, ob und unter welchen Bedingungen die Freizeitoase am Kastanienweg in diesem Sommer überhaupt öffnen kann. Nun aber hat sich die Corona-Lage im Burgenlandkreis so entspannt, dass einer Öffnung nichts mehr im Wege steht. Selbst die Testpflicht für die Gäste, die noch vor wenigen Tagen im Raum stand, entfällt.

Einzige Auflage für die Besucher: Am Eingang müssen sie einen Zettel mit persönlichen Daten zur Kontaktverfolgung ausfüllen und in einen Briefkasten werfen. Für Familien reicht dabei ein Formular. „Wir heben die Daten vier Wochen auf und vernichten sie danach entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen“, versichert Viola Schikorr.

Neue Kleinkinderrutsche und Ein-Meter-Sprungbrett fehlen noch zum Start der Saison

Im Bad mit seiner weitläufigen Liegewiese und dem beliebten Fünf-Meter-Sprungturm haben sie in den vergangenen Monaten einiges getan, damit sich die Gäste in der zweiten Saison nach der Sanierung wohlfühlen. Neue Sitzgelegenheiten wurden geschaffen, der Wasserspielplatz hat ein Sonnensegel erhalten und im großen Becken wurde nach den Erfahrungen des vergangenen Sommers eine separate Bahn für Schwimmer geschaffen. Zudem wurde der Sanitätsraum erneuert.

Was am ersten Wochenende allerdings noch fehlen wird, ist die neue Kleinkinderrutsche sowie das fest installierte Ein-Meter-Sprungbrett, das das mobile Brett aus der vergangenen Saison ersetzen soll. „Die beauftragten Firmen haben große Lieferprobleme. Deshalb müssen wir voraussichtlich noch bis nächste Woche warten“, erklärt Viola Schikorr.

Wegen unvorhersehbaren Pandemielage werdenkeine Dauerkarten für die Saison verkauft

Am Wochenende rechnen die Verantwortlichen mit einer Wassertemperatur im Becken von etwa 20 Grad. Am Donnerstagmorgen waren es 18,4 Grad. „In den vergangenen warmen Tagen hat sich das Wasser um fast fünf Grad erwärmt“, erzählt Rettungsschwimmer Christian Finsel. Er gehört zum Team des Sport- und Freizeitbetriebes, das den Badebetrieb ab Samstag absichern wird.

Wichtig für die Besucher: Wegen der nach wie vor unvorhersehbaren Pandemielage werden in diesem Jahr keine Dauerkarten für die Saison verkauft. Entsprechend den aktuellen Corona-Vorschriften dürfen sich maximal 1.275 Besucher im Freibad aufhalten. Eine eher theoretische Zahl, die im vergangenen Sommer praktisch nie erreicht wurde. Für Badegäste, die mit dem Pkw kommen, stehen ab Sonnabend Parkplätze links und rechts der Langendorfer Straße zur Verfügung. Im Bad wird es wieder ein Imbissangebot geben - unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.

Öffnungszeiten des Freibades: An allen Wochenenden und täglich in den Ferien von 10 bis 20 Uhr; in der Woche außerhalb der Ferien von 12 bis 20 Uhr. (mz)