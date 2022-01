Am Freitag steigt der Puzzletag

Am Freitag, 28. Januar, steigt im Museum Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels der Puzzletag. Laut Stadtverwaltung können Kinder gemeinsam mit dem Museumsteam ein großes Schlosspuzzle zusammensetzen. Als kleines Andenken können die Gäste zudem ein Puzzle mit nach Hause nehmen.

Puppentheaterstück wird aufgeführt

Aufgeführt wird auch das Puppentheaterstück „Grünes Pferd über dem weißen Schloss“ (für Kinder ab fünf Jahren). Beginn des Puzzletags ist 10 Uhr. Das Museum beteiligt sich seit Jahren am Internationalen Puzzletag. So wurden in den vergangenen Jahren schon Schuhpuzzles zusammengesetzt. Wegen der Pandemie hatte das Team 2021 Kostümpuzzles an alle Horte im Burgenlandkreis geschickt.

Neues Schlosspuzzle im Museumsshop

Wer vom Puzzeln nicht genug bekommen kann, könne dem Museumsshop einen Besuch abstatten: Dort sei ab Sonnabend, 29. Januar, ein neues Schlosspuzzle erhältlich.

Anmeldung ist erbeten

Die Teilnahme am Puzzletag ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Telefon 03443/302552 ist erbeten. Also Corona-Zugangsregel gilt laut Stadt 2G-Plus und FFP2-Maskenpflicht für alle Personen ab sieben Jahre.